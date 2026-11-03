¡Tenía un problema y ahora tiene un problemón! Javier fue infiel y ahora lo acusan de contagiar una ETS

Javier acepta que Verónica sí le prestó dinero, pero se lo prestó en partes; ahora Javier no tiene cómo pagarle, pero le ofrece dejarla vivir en su casa a manera de pago. Además, Javier acusa a Verónica de hacerlo quedar mal frente a su mamá, cuando la agresiva ha sido ella. Por si fuera poco, cacharon a Javier siendo infiel y ahora Verónica lo acusa de haberle contagiado una ETS. ¿Podría tener problemas con la ley?