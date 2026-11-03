El cuerno era yo | Programa del 3 de noviembre 2026 de Acércate a Rocío

Verónica descubrió que Javier le era infiel y el engaño salió tan caro que ella podría necesitar un tratamiento médico. Por su parte, la mamá de Javier niega que su hijo sea responsable de lo que Verónica lo acusa y, por si fuera poco, trata de encubrirlo en su engaño amoroso. Samantha revelará el tipo de relación que tiene con Javier, quien ahora podría enfrentar serios problemas legales.