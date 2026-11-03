¡Su suegra la niega! Samantha asegura que tiene tres años saliendo con Javier, pero no la reconocen

Samantha, la novia que Javier tiene en Querétaro, entra a la clínica de emociones muy molesta porque la mamá de Javier la niega y dice que sólo son amigos. ¿Por qué Samantha nunca visitó a Javier en CDMX? Samantha y Javier llevan tres años juntos y asegura que él se comprometió con ella a que vivirán juntos en CDMX cuando él terminara la carrera. Por su parte, Javier revela que Samantha muchas veces mandó callar a Verónica cuando la escuchaba por teléfono. ¿Quién miente en este enredo?