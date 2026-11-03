¡Sólo le sacaba dinero! La pareja de Verónica resultó ser un niño mimado e infiel

Verónica revela que su pareja tenía otra relación y sólo le sacaba dinero; ahora no le quiere pagar lo que le debe. Por si fuera poco, la que sería suegra de Verónica defiende a su hijo como un niño mimado. Todo comenzó cuando Verónica conoció a Javier en la fila del banco; eventualmente comenzaron a salir y terminaron viviendo juntos. ¿En qué momento se descompuso todo?