¡Todo para cuidar a su hija! María se llevará a su hija de vuelta a casa, porque salió contagiada tras una infidelidad
María se entera que el novio de su hija le contagió una ETS por andar de infiel y ahora se la quiere llevar lejos para romper todo tipo de contacto.
María, la mamá de Verónica, llegó al foro de Acércate a Rocío desde Hidalgo para enterarse de la ETS que le contagiaron a su hija. María revela que sí conocía a Javier como pareja de Verónica y advierte que se llevará a su hija de vuelta a Hidalgo, pues no permitirá que su hija siga frecuentando a Javier de ninguna manera. ¿María tenía que estar más al pendiente de Verónica? ¿Será demasiado tarde para que María apoye a Verónica?