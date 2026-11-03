¡Todo para cuidar a su hija! María se llevará a su hija de vuelta a casa, porque salió contagiada tras una infidelidad

María, la mamá de Verónica, llegó al foro de Acércate a Rocío desde Hidalgo para enterarse de la ETS que le contagiaron a su hija. María revela que sí conocía a Javier como pareja de Verónica y advierte que se llevará a su hija de vuelta a Hidalgo, pues no permitirá que su hija siga frecuentando a Javier de ninguna manera. ¿María tenía que estar más al pendiente de Verónica? ¿Será demasiado tarde para que María apoye a Verónica?