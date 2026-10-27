¡Pagará los ‘platos rotos’! La hija de Ana se convirtió en una ladrona

Ana acusa a su hermana de haber abusado de su confianza y de convertir a su hija en una ladrona. Samantha, la hija de Ana, terminó detenida y ahora ella deberá pagar los ‘platos rotos’, pues entiende que debe ayudarla. ¿Cuál sería la mejor manera de ayudar a Samantha? Ana deberá enfrentarse a decisiones muy difíciles por proteger y salvar a su hija.