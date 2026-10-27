Autenticando...
  • Cerrar Sesión
uno nuevo
logo completo acercate a rocio
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¡Pagará los ‘platos rotos’! La hija de Ana se convirtió en una ladrona

La hija de Ana se convirtió en una ladrona por culpa de su tía, hermana de Ana; Ana está dispuesta a lo que sea con tal de proteger y salvar a su hija.

Ana acusa a su hermana de haber abusado de su confianza y de convertir a su hija en una ladrona. Samantha, la hija de Ana, terminó detenida y ahora ella deberá pagar los ‘platos rotos’, pues entiende que debe ayudarla. ¿Cuál sería la mejor manera de ayudar a Samantha? Ana deberá enfrentarse a decisiones muy difíciles por proteger y salvar a su hija.

Videos