¡Le dio la espalda! Samantha confiaba en su tía y le quedó mal

Samantha, hija de Ana, acepta que cometió un error, pero su mamá la trata como una criminal y exagera las cosas. Además, revela que su tía la enseñó a robar, pero también fue la primera en darle la espalda cuando la descubrieron. Samantha confiesa que no robar por necesidad, lo hace por la adrenalina. ¿Samantha estará a tiempo de corregir el camino?