¡Delincuente por amor! Joshua ha cometido crímenes, pero dice que lo ha hecho por amor

Joshua, exnovio de Samantha, entra a la clínica de emociones para explicar si está consciente del riesgo que implica cometer fechorías junto a Samantha. Cambe mencionar que Joshua tiene 20 años, por lo que él podría terminar en la cárcel. ¿Por qué Joshua decidió convertirse en delincuente junto a Samantha? ¿Será que el amor que Joshua siente por Samantha lo hizo perder la razón?