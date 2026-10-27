¡Delincuente por amor! Joshua ha cometido crímenes, pero dice que lo ha hecho por amor
Joshua ha cometido varios crímenes junto a Samantha, pero dice que se convirtió en delincuente por el gran amor que ha sentido por ella. ¿Realmente será amor?
Joshua, exnovio de Samantha, entra a la clínica de emociones para explicar si está consciente del riesgo que implica cometer fechorías junto a Samantha. Cambe mencionar que Joshua tiene 20 años, por lo que él podría terminar en la cárcel. ¿Por qué Joshua decidió convertirse en delincuente junto a Samantha? ¿Será que el amor que Joshua siente por Samantha lo hizo perder la razón?