Convirtió a mi hija en fardera | Programa del 27 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Ana está muy preocupada por su hija, pues se convirtió en una ladrona, pero está muy molesta con su hermana, pues ella le enseñó a robar. Samantha confirma que su tía le enseñó a delinquir, pero también la acusa de haberla abandonad cuando más la necesitaba. Aunque la tía de Samantha acepta que le enseñó a robar, señala a su hermana de no haber estado al pendiente de su hija. ¿Samantha estará a tiempo de corregir el rumbo?