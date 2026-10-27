Convirtió a mi hija en fardera | Programa del 27 de octubre 2026 de Acércate a Rocío
La hija de Ana aprendió a robar por culpa de su tía, pero ahora deberá enfrentar las consecuencias de sus actos. ¿Será demasiado tarde para cambiar?
Ana está muy preocupada por su hija, pues se convirtió en una ladrona, pero está muy molesta con su hermana, pues ella le enseñó a robar. Samantha confirma que su tía le enseñó a delinquir, pero también la acusa de haberla abandonad cuando más la necesitaba. Aunque la tía de Samantha acepta que le enseñó a robar, señala a su hermana de no haber estado al pendiente de su hija. ¿Samantha estará a tiempo de corregir el rumbo?