¡No normalices los bochornos! Pilares de la Salud, el proyecto enfocado a la menopausia, la perimenopausia y la salud femenina
Pilar Cruz nos compartió los detalles de Pilares de la Salud, una comunidad con énfasis en la menopausia, la perimenopausia y el bienestar y la salud femenina.
La empresaria, productora y conductora, Pilar Cruz, quien ha dedicado muchos años a la investigación de la menopausia y la perimenopausia, nos acompañó para hablar de un proyecto muy interesante enfocado al bienestar y la salud femenina: Pilares de la Salud. ¡Ojo a lo que contó sobre lo que detectó en el reclusorio femenil! Toma nota y comparte.