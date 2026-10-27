¡No normalices los bochornos! Pilares de la Salud, el proyecto enfocado a la menopausia, la perimenopausia y la salud femenina

La empresaria, productora y conductora, Pilar Cruz, quien ha dedicado muchos años a la investigación de la menopausia y la perimenopausia, nos acompañó para hablar de un proyecto muy interesante enfocado al bienestar y la salud femenina: Pilares de la Salud. ¡Ojo a lo que contó sobre lo que detectó en el reclusorio femenil! Toma nota y comparte.