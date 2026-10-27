¡Le enseñó a robar y la abandonó! Lorena es la heroína de su sobrina
Aunque Lorena acepta que le enseñó a su sobrina a robar, no acepta la responsabilidad de que su sobrina haya continuado delinquiendo. ¿Por qué le enseñó?
Lorena, hermana de Ana y tía de Samantha, asegura que Ana exagera las cosas para no aceptar que tiene a su hija abandonada. Además, acepta que le enseñó a robar a Samantha, pero su sobrina decidió continuar por su cuenta. A Lorena no le parece justo que su hermana la corra por lo errores de educación que ella cometió. ¿Por qué Lorena le dio la espalda a su sobrina cuando la necesitaba?