¡Le enseñó a robar y la abandonó! Lorena es la heroína de su sobrina

Lorena, hermana de Ana y tía de Samantha, asegura que Ana exagera las cosas para no aceptar que tiene a su hija abandonada. Además, acepta que le enseñó a robar a Samantha, pero su sobrina decidió continuar por su cuenta. A Lorena no le parece justo que su hermana la corra por lo errores de educación que ella cometió. ¿Por qué Lorena le dio la espalda a su sobrina cuando la necesitaba?