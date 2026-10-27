¡Es culpa de su novia! El hermano de Viviana se convirtió en delincuente por culpa de su pareja

Viviana, la hermana de Joshua, se acaba de enterar de las fechorías que ha cometido su hermano junto a Samantha, su expareja y, sin dudarlo, la señala como la principal responsable. ¿Realmente el hermano de Viviana se dejó influenciar de manera negativa por Samantha? Viviana detallará cómo sorprendió a su hermano en situaciones ilícitas. ¿Viviana estará a tiempo de rescatar a su hermano?