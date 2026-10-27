¡Es culpa de su novia! El hermano de Viviana se convirtió en delincuente por culpa de su pareja
Viviana asegura que, si su hermano es un delincuente, es por culpa de su ex, pues ellos recibieron una educación firme y de calidad. ¿Lo hará entrar en razón?
Viviana, la hermana de Joshua, se acaba de enterar de las fechorías que ha cometido su hermano junto a Samantha, su expareja y, sin dudarlo, la señala como la principal responsable. ¿Realmente el hermano de Viviana se dejó influenciar de manera negativa por Samantha? Viviana detallará cómo sorprendió a su hermano en situaciones ilícitas. ¿Viviana estará a tiempo de rescatar a su hermano?