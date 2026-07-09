¡Es una chismosa! La hija de Victoria no deja de criticar a su tío

Victoria asegura que su hija Marisol no le dirá lo que tiene qué hacer con su hermano y advierte que, mientras ella tenga un plato de comida en la mesa, su hermano también lo tendrá. Además, dice que Marisol debería de preocuparse más por su vida que andar de chismosa en la vida de su tío. Para Victoria, Marisol está exagerando sobre su hermano Daniel y asegura que su hermano Roberto también aporta dinero para la casa.