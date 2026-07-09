La sobrina de Daniel lo critica porque no trabaja... ¿le tendrá envidia?

Daniel asegura que su vida no es asunto de su sobrina Marisol, aunque ella crea lo contrario. Además, Daniel nunca le ha pedido un peso y, aún así, actúa como si lo mantuviera; advierte que no permitirá que le sigan faltando al respeto dentro de su propia casa. Daniel tuvo un accidente y desde entonces utiliza bastón ocasionalmente; dice que después del siniestro, ya no ha podido conseguir empleo. Daniel revela que él vive de los departamentos que les dejaron sus papás en renta. ¿Por qué lo molesta tanto su sobrina? ¿Por qué Daniel decidió no trabajar más?