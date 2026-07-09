El hermano de Roberto hizo un trato para no volver a trabajar, pero no fue buena idea

Roberto, hermano de Victoria y Daniel, entra a la clínica de emociones para explicar por qué dejó de ayudarle económicamente a su hermano; Roberto no está de acuerdo en que Daniel no trabaje, pues aunque tuvo un accidente, sí podría trabajar. Roberto es chofer y reparte vinos y licores; ya le ha conseguido trabajo a Daniel, pero él no lo acepta. ¿Cuál es la verdadera razón por la que Daniel no quiere trabajar? Roberto lo explicará a detalle.