¡Su tío se emborracha y ella trabaja! Marisol está harta de vivir un infierno en casa
Marisol comparte casa con varios familiares, pero ya está harta de que, mientras ella cubre muchos gastos, su tío se la pasa borracho. ¿Debería irse de ahí?
El tío de Marisol lleva más tiempo sin trabajar que lo que ella lleva siendo adulta. Marisol advierte que si todos lo siguen solapando, él no cambiará en nada. Marisol tiene una hija y vive con su mamá y sus tíos en la misma casa. Además de confesar que siente que vive en un infierno con ellos, se queja de que su tío se la pasa de borracho mientras ella lleva el sustento a la casa.