¿Es un vividor? A Antonio lo juzgan por deber cien mil pesos
A Antonio lo difamaron porque pidió dinero prestado para un negocio que salió mal. ¿Será motivo suficiente para que lo llamen vividor o habrá algo más?
A Antonio no le parece que Viridiana lo haya querido quemar en las redes sociales diciendo que es un vividor, cuando sólo quiso hacer un negocio que no funcionó. Antonio está indignado por lo que Viridiana dice de él, sin embargo, no niega que ella le prestó cien mil pesos. ¿Cómo y cuándo se los va a pagar? Antonio se dedica a la informática, pero trató de hacer un negocio de vinos. Además, Antonio asegura que gracias a él, a Viridiana no a su hija les falta algo. Ahora, Antonio y Viridiana tienen grandes problemas por manutención y dinero por su hija.