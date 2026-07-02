¿Amor del bueno? Ivonne anda con el amigo de su papá sin importarle nada

Ivonne, hija de Cuauhtémoc asegura que su papá no tiene derecho a meterse en su vida; le pidió apoyo, no opiniones. Ivonne cree que Carlos es el hombre que ella necesita y no le importa la diferencia de edades. Además, asegura que se quieren y que, apenas él se divorcie, comenzarán una vida juntos. ¿Será amor del bueno? Ivonne aún vive en casa de su papá y niega faltarle al respeto andando con su amigo. ¿Cómo se conocieron y cómo iniciaron su romance? Ivonne lo explicará a detalles y deberá escuchar la opinión de los especialistas.