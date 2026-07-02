¿Amor del bueno? Ivonne anda con el amigo de su papá sin importarle nada
A pesar de que es casado y que es mucho mayor que ella, Ivonne está convencida de que Carlos, el amigo de su papá, es el hombre de su vida. ¿Será?
Ivonne, hija de Cuauhtémoc asegura que su papá no tiene derecho a meterse en su vida; le pidió apoyo, no opiniones. Ivonne cree que Carlos es el hombre que ella necesita y no le importa la diferencia de edades. Además, asegura que se quieren y que, apenas él se divorcie, comenzarán una vida juntos. ¿Será amor del bueno? Ivonne aún vive en casa de su papá y niega faltarle al respeto andando con su amigo. ¿Cómo se conocieron y cómo iniciaron su romance? Ivonne lo explicará a detalles y deberá escuchar la opinión de los especialistas.