Mi hija es la amante de mi amigo | Programa del 2 de julio 2026 de Acércate a Rocío

Cuauhtémoc está muy preocupado por su hija, pues se ha convertido en la amante de su amigo. Por su parte, Ivonne asegura que no le importa que Carlos esté casado ni la diferencia de edad que existe entre ellos. A pesar de todo, Carlos quiere seguir siendo amigo de Cuauhtémoc. La esposa de Carlos aparece para asegurar que hasta ayer tenía vida conyugal con Carlos y todo se desata cuando aparece el ex de Ivonne para revelar que ella lo sigue buscando porque lo extraña.