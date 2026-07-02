¡A Moisés no deja de buscarlo su ex y él ya quiere ponerle un alto!
Aunque la ex de Moisés se encargó de desprestigiarlo, admite que ahora lo busca por aún lo extraña. ¿Moisés debería tomar acciones legales contra Ivonne?
Mientras Ivonne niega buscar a Moisés, su exnovio, él se aparece en la clínica de emociones para explicar por qué recibió cinco mil pesos de parte de Ivonne. Además, le explica a Cuauhtémoc por qué se terminó su relación con su hija. Ivonne acepta que sí ha buscado a Moisés porque aún lo ama. Ahora, Moisés revela que se siente acosado por ella. ¿Ivonne seguirá su relación con Carlos?