¡Aunque se enoje será su suegro! Carlos le advierte a su amigo Carlos que tendrá algo serio con su hija

Carlos le pide a su amigo Cuauhtémoc que entienda que para el amor no hay edades. Carlos y la hija de Cuauhtémoc se enamoraron y le advierte que, aunque se enoje, será su suegro. Además, Carlos asegura que Ivonne necesitaba un hombre de verdad y no otro niño como con los que suele andar. Carlos es casado, tiene 53 años e Ivonne no rebasa los 30... ¿tendrán futuro? A pesar de todo, Carlos quiere recuperar la amistad que tenía con Cuauhtémoc.