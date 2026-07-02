¡Aunque se enoje será su suegro! Carlos le advierte a su amigo Carlos que tendrá algo serio con su hija
Carlos lleva un mes saliendo con la hija de su amigo, quien no está de acuerdo; sin embargo, Carlos le advierte que será su suegro y aún así espera mantener su amistad.
Carlos le pide a su amigo Cuauhtémoc que entienda que para el amor no hay edades. Carlos y la hija de Cuauhtémoc se enamoraron y le advierte que, aunque se enoje, será su suegro. Además, Carlos asegura que Ivonne necesitaba un hombre de verdad y no otro niño como con los que suele andar. Carlos es casado, tiene 53 años e Ivonne no rebasa los 30... ¿tendrán futuro? A pesar de todo, Carlos quiere recuperar la amistad que tenía con Cuauhtémoc.