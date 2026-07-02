¡Lo tundió en el foro! Emma le quita a la fuerza los lentes y la gorra a su marido infiel y lo corre de su casa

Emma, la esposa de Carlos, entra furiosa a la clínica de emociones y descubre la identidad de él en el foro. Además de revelar que le ha perdonado varias infidelidades, advierte que se divorciará de él porque ya no lo quiere ver más. Incluso, asegura que hasta el día de ayer tenían vida conyugal, contrario a lo que Carlos había asegurado. ¿Ivonne cambiará de opinión ahora que sabe la verdad sobre la esposa de Carlos? Emma revelará cómo comenzó a sospechar de la infidelidad de Carlos.