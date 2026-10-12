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¡Es un chamaco manipulable! Alejandra está preocupada porque su hijo anda con una mujer mayor

El hijo de Alejandra tiene 17 años y anda con una de 34, pero ella asegura que él es manipulable y está destruyendo su vida. ¿Debería tomar acciones legales?

Alejandra está desesperada porque su hijo tenía un futuro brillante y dejó todo para irse a vivir con una mujer mucho mayor que él; asegura que ella se aprovechó de él porque es un niño y es muy fácil de manipular. El hijo de Alejandra tiene 17 años y se fue con una de 34, pero dice que no ha denunciado porque cree que él está enamorado. ¿Alejandra podría proceder legalmente para proteger a su hijo?

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