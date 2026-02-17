¡Todo por el ‘calor’ de la situación! Carlos embarazó a la esposa de su mejor amigo

Carlos acepta que cometió un grave error al embarazar a María, pero no se adjudica la mentira de callar durante 14 años. Después de tanto tiempo, pide que no le exijan que se haga cargo de Diego, pues si María hubiera sido sincera desde el principio, nada de esto habría ocurrido. Carlos era mejor amigo de David hasta que decidió meterse con María. Ahora que se ventiló la verdad, Carlos se sincera y asegura que todo pasó porque él consolaba a María por sentirse sola y, ‘en el calor’ de la situación fue que María quedó embarazada.