¡Confesó! Carlos acepta que han buscado la manera de deshacerse de su suegra
Carlos queda expuesto en video y acepta que él y su novia están dispuestos a deshacerse de su suegra. ¿Por qué siguen viviendo en casa de su suegra?
Según Carlos, su suegra tiene un problema y no lo quiere aceptar; asegura que ya le ha robado a él, aunque vive con ella. Además, hace que Ana de la cara por ella. Carlos, novio de Ana, explica en el foro de Acércate a Rocío, para qué metió un celular, que él traía en la bolsa del pantalón, en la bolsa de su suegra María.