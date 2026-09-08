¡Confesó! Carlos acepta que han buscado la manera de deshacerse de su suegra

Según Carlos, su suegra tiene un problema y no lo quiere aceptar; asegura que ya le ha robado a él, aunque vive con ella. Además, hace que Ana de la cara por ella. Carlos, novio de Ana, explica en el foro de Acércate a Rocío, para qué metió un celular, que él traía en la bolsa del pantalón, en la bolsa de su suegra María.