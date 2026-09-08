¡Lo sospechaba! Andrea confirma las fechorías de su hermana contra su mamá
Tras enterarse de las acusaciones contra su mamá, Andrea no duda en enfrentar a su hermana Ana, quien hace lo posible por justificar sus fechorías.
Andrea, hermana de Ana e hija de María, revela que sospechaba que algo sucedía en casa de su mamá. Andrea enfrenta a su hermana y a su cuñado por acusar a su mamá de ratera. Ana reacciona y trata de defenderse argumentando que crecieron en espacios diferentes. ¿Andrea logrará hacer recapacitar a su hermana?