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¡Lo sospechaba! Andrea confirma las fechorías de su hermana contra su mamá

Tras enterarse de las acusaciones contra su mamá, Andrea no duda en enfrentar a su hermana Ana, quien hace lo posible por justificar sus fechorías.

Andrea, hermana de Ana e hija de María, revela que sospechaba que algo sucedía en casa de su mamá. Andrea enfrenta a su hermana y a su cuñado por acusar a su mamá de ratera. Ana reacciona y trata de defenderse argumentando que crecieron en espacios diferentes. ¿Andrea logrará hacer recapacitar a su hermana?

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