¡No es una ratera! María quiso recuperar el tiempo con su hija, quien la acusa de ladrona
A María la acusa su hija de robar, pero ella lo niega categóricamente, pues no quiere ir a la cárcel; ¿María podría tomar acciones legales contra su hija?
María asegura que no tiene necesidad de robar, como la acusa su hija, ni tampoco tiene que irse de su propia casa por miedo. María quiso recuperar el tiempo perdido y ahora su hija la quiere meter a la cárcel. ¿María podría acusar a su hija por falsedad de declaraciones? ¡Increíble!