¡La abandonaron en un internado! Ana está muy resentida con su mamá
Ana pasó su infancia en un internado porque su mamá no se podía hacer cargo de ella y ahora le hace pasar vergüenzas. ¿Ana podrá dejar de sentir rencor?
A la mamá de Ana no le bastó con mandarla a un internado, ahora la hace pasar vergüenzas. Ana cree que la mejor opción es que su mamá se aleje de su casa por un tiempo, si es que no quiere terminar en la cárcel. Ana está muy resentida con su mamá por haberla metido al internado en su niñez; para Ana fue un abandono. Sin embargo, la mamá de Ana no tenía otra opción. ¿Ana podrá perdonarla algún día?