¡La abandonaron en un internado! Ana está muy resentida con su mamá

A la mamá de Ana no le bastó con mandarla a un internado, ahora la hace pasar vergüenzas. Ana cree que la mejor opción es que su mamá se aleje de su casa por un tiempo, si es que no quiere terminar en la cárcel. Ana está muy resentida con su mamá por haberla metido al internado en su niñez; para Ana fue un abandono. Sin embargo, la mamá de Ana no tenía otra opción. ¿Ana podrá perdonarla algún día?