¡Aquí las pruebas! Mónica acusa a la pareja de su vecina de ratero
Mónica, amiga de María, revela que tiene pruebas de que Carlos, pareja de Ana, le robó durante una reunión en casa de Mónica. ¡Todo quedó grabado!
Mónica, amiga de María, entra a la clínica de emociones para revelar que han sido amigas y vecinas durante años. Mónica confiesa que hace unos días, durante una reunión en su casa, se le perdieron varias cosas: su celular, una pieza de plata y diez mil pesos. A esa reunión acudieron Ana, María y Carlos. Al escuchar su testimonio, Ana no tarda en reaccionar.