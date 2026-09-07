¡Le llovió sobre mojado! Carlos tiene diabetes y su ex y su cuñada lo presionan

Carlos, el esposo de Sara, explica que su esposa lo apoya porque él está enfermo y no le parece que su cuñada lo insulte y le meta ideas a Sara para que lo deje. Para colmo, regresó la ex de Carlos para ver a sus hijos, cuando a ella nunca le importaron. Carlos asegura que su cuñada inventa cosas para que lo corran de la casa de su suegra, pero él invirtió en construir un departamento para su familia. ¿El departamento el pertenece aunque esté en el terreno de su suegra?