"¡Es un mantenido!”, Claudia acusa a su hermana de mantener y criar hijos ajenas

Claudia no sabe qué tiene en la cabeza su hermana, pues se casó con un hombre que tiene tres hijos; ahora, la hermana de Claudia y su pareja se aprovechan de su madre, pues él es un mantenido. Pero Claudia no está dispuesta a seguir permitiéndolo. Tras separarse de su pareja, Claudia regresó a vivir a casa de su mamá con su hija de 19 años y ahora que volvió, se dio cuenta de que su hermana mantiene y cría a hijos que no son de ella. ¿Debe seguir haciéndolo por amor?