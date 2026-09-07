“Yo no lo trago, no lo soporto, pero lo reconozco”, Carlos Trejo deja de lado su enemistad con Alfredo Adame y reconoce su talento

Los participantes de La Granja VIP Segunda Temporada tuvieron una charla en la cocina previo a la Prueba del Capataz. Allí surgió el nombre de Alfredo Adame, donde los granjeros elogiaron su gran talento. Incluso el propio Carlos Trejo, quien tiene una arraigada enemistad con el actor, reconoció su talento ante los presentes en la mesa.