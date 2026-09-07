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¡Los quiere de vuelta! Marisol cambió a sus hijos por un hombre y ahora los quiere recuperar

Marisol abandonó a sus hijos para irse con otro hombre hace diez años, pero ahora quiere recuperarlos. ¿Debería hacer todo para tener a sus hijos de vuelta?

Marisol, exconcubina de Carlos y mamá de Angeline, se presenta en la clínica de emociones para explicar por qué abandonó a sus hijos durante diez años; Marisol revela que los dejó porque se enamoró y se fue con otro hombre, pero ahora quiere recuperarlos. ¿Con quién deben vivir los hijos de Marisol y Carlos?

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