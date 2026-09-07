¡Los quiere de vuelta! Marisol cambió a sus hijos por un hombre y ahora los quiere recuperar

Marisol, exconcubina de Carlos y mamá de Angeline, se presenta en la clínica de emociones para explicar por qué abandonó a sus hijos durante diez años; Marisol revela que los dejó porque se enamoró y se fue con otro hombre, pero ahora quiere recuperarlos. ¿Con quién deben vivir los hijos de Marisol y Carlos?