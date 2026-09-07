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¡Que regrese por donde llegó! Sara le envía un mensaje directo a la ex de su esposo

La hermana de Sara la critica por cuidar a su esposo y a sus hijos, quienes no la respetan; además, Sara no quiere que la mamá de sus hijastros se los lleve.

La hermana de Sara se mete en su vida sin tener derecho y advierte que no dejará a su esposo y a las hijas de él, pues la necesitan. Sara asegura que el problema la ex de su esposo, pues después de muchos años regresó a querer recuperar a sus hijas, pero ella ya perdió su oportunidad. ¿Sara debería permitir que la mamá de sus hijastros se los lleve o debería quedárselos para seguirlos criando?

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