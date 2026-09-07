"¡No me reconozco!”, Paola queda sorprendida y agradecida con su cambio de imagen
Paola, del caso ‘Mi hija no quiere escapar de su infierno’, recibió un cambio de imagen que marca el inicio de su nueva vida. ¡Aquí los detalles!
El equipo de la clínica de emociones le dio seguimiento al caso del episodio ‘Mi hija no quiere escapar de su infierno’, y Paola recibió un cambio de imagen a cargo de Carlos Berussti, director artístico de Berussti Saloon. Pero la historia no termina ahí, pues ahora Paola quedará en manos de la psicóloga de Acércate a Rocío para continuar con este importante cambio. Aquí los detalles.