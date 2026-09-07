"¡No me reconozco!”, Paola queda sorprendida y agradecida con su cambio de imagen

El equipo de la clínica de emociones le dio seguimiento al caso del episodio ‘Mi hija no quiere escapar de su infierno’, y Paola recibió un cambio de imagen a cargo de Carlos Berussti, director artístico de Berussti Saloon. Pero la historia no termina ahí, pues ahora Paola quedará en manos de la psicóloga de Acércate a Rocío para continuar con este importante cambio. Aquí los detalles.