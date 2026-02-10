Carmen no quiere cuidar a su padre y tampoco quiere que lo lleven a un asilo

Carmen ya estaba harta de cuidar a su padre, pues no sólo es su responsabilidad; ahora le toca a su hermano y no le interesa lo que diga su cuñada. Carmen advierte que ellos tienen que cuidarlo, pues ella ya perdió a su esposo por la incómoda situación. Aunque Carmen se opone a que lleven a su papá a un asilo, tampoco está dispuesta a cuidarlo. Abriendo el corazón, Carmen revela que su esposo se fue porque su papá era muy agresivo. Ahora, ¿dónde quedó la pensión de su papá?