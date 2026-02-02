¡Se encendió! Carmen se entera de las precarias condiciones en las que su cuñada tiene viviendo a su hermano
Elena mantuvo viviendo en malas condiciones a Daniel en su propia casa y, al enterarse Carmen, hermana de Daniel, quiere poner orden. ¿Qué debe hacer Carmen?
Carmen se presenta en la clínica de emociones y se entera de las malas condiciones en las que su hermano estuvo viviendo al lado de Elena, su pareja. Ahora, Carmen advierte que quiere sacara a Elena de casa de su hermano, quien está viviendo en un anexo por tener problemas de ‘dependencia’. ¿Cuál será el destino de Elena?