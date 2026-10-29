¡Quiere la casa! Carolina revela por qué su hermana se opone al romance de su papá

Carolina, la hija de Rogelio y hermana de Andrea, entra a la clínica de emociones para explicar por qué sí está de acuerdo en la relación de su papá con Rosy, quien no ha sido honesta con él. Lo primero que deja claro es que su hermana Andrea quiere quedarse con la casa de su papá y por eso no confía en ella. Mientras Andrea confiesa que su mamá sí le pidió vigilar a su papá, él revela cómo le heredará sus bienes a sus hijas y se mantiene firme en sus intereses con Rosy.