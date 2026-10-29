¡Le puso algo en la comida! Zulema arremete contra la nueva pareja de su ex

Zulema, mamá de Andrea y Carolina, se presenta en el foro para aclarar si aún tiene momentos de pasión con su exesposo. Además de afirmar que Rosy es una trepadora, asegura que Rogelio es el amor de su vida, pero se separaron porque ella fue infiel con un amigo que él le presentó. Según Zulema, se ha ido a meter al hotel con Rogelio ya estando divorciados, pero él lo niega rotundamente. ¿Quién miente en esta historia?