La mustia salió arrastrada | Programa del 29 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Andrea está muy molesta porque su papá tiene un romance con una mustia que ya le sacó un carro, pero él advierte que seguirá con ella porque lo cuida y le da buñuelos, Rosy advierte que no se alejará de Rogelio, pues él la cuida y ella se lo agradece, aunque hay cosas de su vida que le ha ocultado. Mientras la hermana la de Andrea la acusa de querer quedarse con la casa de su papá, la ex de Rogelio hará una confesión que dejará a todos con la boca abierta.