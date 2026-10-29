¡Lo enamora con buñuelos! Rogelio advierte que su hija no se interpondrá en su romance
Rogelio está muy enojado porque su hija no acepta su relación con Rosy, quien se preocupa por él, lo cuida y le lleva buñuelos. ¡No le dará gusto a su hija!
Rogelio, el papá de Andrea, dice que su hija está celosa de que otra mujer se preocupe por él y lo procure; confiesa que Rosy le lleva buñuelos y le demuestra que encariñada con él. ¡Eso no tiene nada de malo! Rogelio advierte que quiere algo serio con ella y su hija no tendrá por qué renegar de sus decisiones. ¿Realmente será que Rosy se preocupa por el para bien? Rogelio está triste y enojado porque su hija no acepta a la mujer que le gusta. ¡Ojo con lo que pasó con el carro!