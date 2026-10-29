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¡Es una mustia! El papá de Andrea sale con una ‘regalada’ que ya le sacó un coche

Andrea está muy molesta porque su papá sale con una arrastrada e interesada que ya le sacó un coche y a ella la dejó a pie. ¿Debería dejarlo vivir su romance?

Andrea asegura que una mustia anda de arrastrada con su papá haciéndose pasar de pura y santa sólo para sacarle su dinero. Dice que ya le sacó un coche y a ella la dejó ‘a pie’ con tal de quedar bien con la regalada esa. Andrea está muy molesta por lo que ella y su papá están viviendo. Sin embargo, los problemas de Andrea comenzaron antes, cuando ella se divorció y se regresó a vivir con su papá. ¿Es buena idea que Andrea viva con su papá?

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