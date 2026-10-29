¡Es una mustia! El papá de Andrea sale con una ‘regalada’ que ya le sacó un coche

Andrea asegura que una mustia anda de arrastrada con su papá haciéndose pasar de pura y santa sólo para sacarle su dinero. Dice que ya le sacó un coche y a ella la dejó ‘a pie’ con tal de quedar bien con la regalada esa. Andrea está muy molesta por lo que ella y su papá están viviendo. Sin embargo, los problemas de Andrea comenzaron antes, cuando ella se divorció y se regresó a vivir con su papá. ¿Es buena idea que Andrea viva con su papá?