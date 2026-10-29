¡Le iluminó la vida! Rosy no piensa alejarse de Rogelio, pero no ha sido sincera con él
Rosy dice que conocer a Rogelio le iluminó la vida y advierte que no se alejará de él, pero... ¿por qué le ocultó que su hermano tiene problemas de adiciones?
Rosy, amiga de Rogelio, revela que desde que lo conoció se le iluminó la vida porque nadie se había preocupado así por ella. Cuenta que él le prestó un coche para que ya no ande en transporte porque en varias ocasiones ya la han perseguido hombres. Rosy no tiene cómo agradecerle todo lo que ha hecho por ella y advierte que no dejará su amistad para darle gusto a su hija. ¿Realmente será una amistad sin interés material? Sin embargo, Rosy dice que es huérfana y que la familia que le queda está en Puebla; pero le ocultó a Rogelio que su hermano, menor que ella, tiene problemas de adiciones. ¿Por qué lo escondió?