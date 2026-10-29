Bebeshita anuncia que volvió con Kevyn Bicolor y Mono Osuna le rompe la ilusión en segundos (VIDEO)

Mientras los Granjeros realizaban la tarea del molino para abastecer de agua a La Granja VIP, Bebeshita le contó a sus amigos que volvió a ser la novia de Kevyn “Bicolor” Contreras. Sin embargo, no todos se tomaron de la misma manera esta noticia y uno de ellos fue Mario “Mono” Osuna, quien dejó entrever que la decisión del comediante no fue cien por ciento realista.