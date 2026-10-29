Bebeshita anuncia que volvió con Kevyn Bicolor y Mono Osuna le rompe la ilusión en segundos (VIDEO)
La creadora de contenido se sintió triste al recibir unas palabras sinceras de Mono Osuna, luego de anunciar su regreso con Kevyn Contreras
Mientras los Granjeros realizaban la tarea del molino para abastecer de agua a La Granja VIP, Bebeshita le contó a sus amigos que volvió a ser la novia de Kevyn “Bicolor” Contreras. Sin embargo, no todos se tomaron de la misma manera esta noticia y uno de ellos fue Mario “Mono” Osuna, quien dejó entrever que la decisión del comediante no fue cien por ciento realista.