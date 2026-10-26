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¡Parece una burla! Celia advierte que no tomará partido en los pleitos de sus hijas

Además de establecer su postura en los pleitos de sus hijas, Celia le pide apoyo a su hijo menor, para que él solucione los problemas que le han dado sus hijas.

Celia, mamá de Rebeca y Raquel, asegura que, por una frutinovela, sus hijas se van agarrar de las greñas y eso no le parece justo; asegura que toda la vida se la han pasado peleando entre ellas. Sin embargo, Celia no piensa tomar partido por ninguna y sólo les piede que dejen de estar peleando. ¿Por eso su hijo menor Mauricio tiene la obligación de ayudarle con los problemas que le dan sus hijas?

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