¡Parece una burla! Celia advierte que no tomará partido en los pleitos de sus hijas

Celia, mamá de Rebeca y Raquel, asegura que, por una frutinovela, sus hijas se van agarrar de las greñas y eso no le parece justo; asegura que toda la vida se la han pasado peleando entre ellas. Sin embargo, Celia no piensa tomar partido por ninguna y sólo les piede que dejen de estar peleando. ¿Por eso su hijo menor Mauricio tiene la obligación de ayudarle con los problemas que le dan sus hijas?