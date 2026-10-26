¡Sabor, tragedia y polémica! Esto se vivió en Al Extremo
Desde los huaraches tradicionales hasta una persecución en la colonia Morelos y los conflictos de La Granja VIP, Al Extremo presenta las historias que dieron de qué hablar.
Rahmar Villegas probó los huaraches de La Güera de Jamaica, un negocio con 67 años de tradición; Alejandra Carvajal descubrió junto a un experto qué sucede en el cerebro mientras soñamos, y Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre una persecución policial que dejó una persona fallecida. Además, el programa presentó lo más relevante de La Granja VIP.