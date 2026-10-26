¡Sabor, tragedia y polémica! Esto se vivió en Al Extremo

Rahmar Villegas probó los huaraches de La Güera de Jamaica, un negocio con 67 años de tradición; Alejandra Carvajal descubrió junto a un experto qué sucede en el cerebro mientras soñamos, y Jorge “El Diablo” Becerril informó sobre una persecución policial que dejó una persona fallecida. Además, el programa presentó lo más relevante de La Granja VIP.