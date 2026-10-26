Por ver frutinovelas se metió en problemas | Programa del 26 de octubre 2026 de Acércate a Rocío

Además de lidiar con el padre de sus hijos, Rebeca tiene que enfrentar los problemas que le ocasionó su hermana. Raquel debía cuidar a un niño, pero por estar viendo frutinovelas, lo perdió de vista y tuvo un accidente. Ahora, el papá del menor quiere que le paguen los gastos del hospital, pero la mamá de Rebeca y Raquel quiere que su hijo Mauricio pague la deuda. ¿Enfrentarán sus responsabilidades y se pondrán de acuerdo?