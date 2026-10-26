Por ver frutinovelas se metió en problemas | Programa del 26 de octubre 2026 de Acércate a Rocío
Raquel se distrajo con las frutinovelas y el niño que cuidaba se accidento, pero no quiere hacerse cargo de su responsabilidad. ¿Quién pagará los daños?
Además de lidiar con el padre de sus hijos, Rebeca tiene que enfrentar los problemas que le ocasionó su hermana. Raquel debía cuidar a un niño, pero por estar viendo frutinovelas, lo perdió de vista y tuvo un accidente. Ahora, el papá del menor quiere que le paguen los gastos del hospital, pero la mamá de Rebeca y Raquel quiere que su hijo Mauricio pague la deuda. ¿Enfrentarán sus responsabilidades y se pondrán de acuerdo?