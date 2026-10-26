¡Dijo basta! Mauricio ya no le resolverá la vida a su mamá y a sus hermanas

Mauricio, el hijo de Celia, se presenta en el foro de Acércate a Rocío para revelar que está harto y que no piensa hacerse cargo de los errores de sus hermanas. Además, le exige a su mamá que ya lo deje en paz, pues él se hace cargo de todos los gastos de la casa y no lo respetan, pues se le han perdido varias cosas de su recámara. ¿Mauricio debería poner límites a su mamá?