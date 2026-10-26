¡Quiere que le paguen! Martín quiere recuperar lo que gastó en el accidente de su hijo

Martín, el jefe de Rebeca, entra a la clínica de emociones para aclarar por qué no estaba al pendiente de su hijo cuando tuvo el accidente. Entre otras cosas, Martín asegura que está muy ocupado con su restaurante y por eso contrataron a Raquel, hermana de Rebeca, para cuidar a su hijo. ¿Martín debía estar atento de las cámaras para vigilar a su hijo aunque estuviera cuidándolo Raquel? ¿Martín debería tomar acciones legales contra ambas?