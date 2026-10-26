¡Mejor mango que Cococardo! Raquel no se pierde las frutinovelas, pero no quiere responder por un accidente

Raquel acepta que estaba viendo una frutinovela en el trabajo, pero asegura que es normal, pues lo hace para distraerse. Sin embargo, Raquel asegura que sí cumplió con su trabajo de cuidar al niño, pues sigue vivo. ¿Cómo se haría responsable de un accidente que no provocó? Raquel recibe $1,500 pesos, a la semana, de manutención para su hija de 10 años, pero ella toma de ahí para sus gastos y sus ‘pestañas’.